В «Слузі народу» призначили кураторів місцевих виборів в Києві і Херсоні

Куратором місцевих виборів в Києві від "Слуги народу" стане Олександр Корнієнко, а в Херсонській області - Олександр Дубінський.

Про це йдеться в статті #Букв.

Відзначається, що призначення депутата Дубінського за вибори в Херсонській області викликає певний інтерес.

“Його дійсно важко назвати одним з найбільш довірених, але з іншого боку їх групу ще ніхто не вигнав, значить і їм теж треба щось давати”, – розповів один з керівників фракції правлячої партії.

За словами іншого депутата від “Слуги народу”, Дубінський призначений в Херсонську область для балансування інтересів.

За Київ на місцевих виборах в “Слузі народу” буде відповідати особисто Олександр Корнієнко, який змінив Олександра Ткаченка.

“Вони вже так дістали своїми чварами – Ткаченко, Тищенко, Холодов – що ми вирішили поставити когось нейтрального. Ось їм і став Корнієнко”, – говорить співрозмовник #Букв.

Крім того, в політичній силі розповіли, що кандидатом в мери столиці від правлячої партії найімовірніше стане Микола Тищенко, оскільки на те, щоб “виростити нового кандидата”, не вистачає часу.

В той же час наголошується, що більшість кураторів в інших областях є невідомими для широкого загалу людьми.