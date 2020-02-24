В «Слузі народу» призначили кураторів місцевих виборів в Києві і Херсоні

Про це йдеться в статті #Букв.
Відзначається, що призначення депутата Дубінського за вибори в Херсонській області викликає певний інтерес.
“Його дійсно важко назвати одним з найбільш довірених, але з іншого боку їх групу ще ніхто не вигнав, значить і їм теж треба щось давати”, – розповів один з керівників фракції правлячої партії.
За словами іншого депутата від “Слуги народу”, Дубінський призначений в Херсонську область для балансування інтересів.
За Київ на місцевих виборах в “Слузі народу” буде відповідати особисто Олександр Корнієнко, який змінив Олександра Ткаченка.
“Вони вже так дістали своїми чварами – Ткаченко, Тищенко, Холодов – що ми вирішили поставити когось нейтрального. Ось їм і став Корнієнко”, – говорить співрозмовник #Букв.
Крім того, в політичній силі розповіли, що кандидатом в мери столиці від правлячої партії найімовірніше стане Микола Тищенко, оскільки на те, щоб “виростити нового кандидата”, не вистачає часу.
В той же час наголошується, що більшість кураторів в інших областях є невідомими для широкого загалу людьми.
- Раніше Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що має надію на можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року (одночасно з місцевими виборами по всій країні), але не виключає заморожування конфлікту.