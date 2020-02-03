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У «Слузі народу» не каратимуть депутата Брагаря

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не бачить потреби застосовувати санкції до депутата Євгена Брагар, який запропонував "продати собаку елітної породи", щоб оплатити комуналку.

Понеділок, 3 лютого 2020, 19:18

Про це повідомляє національне агентство Укрінформ.

Не бачу необхідності застосовувати проти нього санкції всередині партії. Я думаю, що той моральний осуд, в який потрапив Євген, і той набір мемів, героєм яких він став, цього більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробив висновки на майбутнє Треба виправляти саму причину. Сама причина вона ж не стільки в Євгені, скільки в тій ситуації з тарифами, платежами, заявив Корнієнко.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України від партії “Слуга народа” Євген Брагарь в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно … Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Ці слова нардепа викликали чималу критику в соцмережах і осуд з боку його ж фракції.

Сама пенсіонерка тоді заявила про своє розчарування політикою чинної влади.

  • Депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.
  • У фракції “Слуги народу” перепросили за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.
  • Раніше Євгеній Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.
Теги: Брагарь, депутат, Олександр Корнієнко, санкції, Слуга народу, собаки

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