У «Слузі народу» не каратимуть депутата Брагаря

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ“.
“Не бачу необхідності застосовувати проти нього санкції всередині партії. Я думаю, що той моральний осуд, в який потрапив Євген, і той набір мемів, героєм яких він став, цього більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробив висновки на майбутнє… Треба виправляти саму причину. Сама причина – вона ж не стільки в Євгені, скільки в тій ситуації з тарифами, платежами“, – заявив Корнієнко.
Нагадаємо, що раніше народний депутат України від партії “Слуга народа” Євген Брагарь в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.
“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно … Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.
Ці слова нардепа викликали чималу критику в соцмережах і осуд з боку його ж фракції.
Сама пенсіонерка тоді заявила про своє розчарування політикою чинної влади.
- Депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.
- У фракції “Слуги народу” перепросили за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.
- Раніше Євгеній Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.