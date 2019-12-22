Про це вона заявила в інтерв’ю “Главкому”.

“Можливо, у Арсена Авакова були аргументи, якими він переконав президента. Я тільки знаю, що Володимир Зеленський щиро хоче, щоб суспільство отримало імена виконавців і замовників. Для нього це справа честі, і, зустрічаючись з журналістами, він говорив, що вона буде розслідувана і перебуватиме на його контролі”, – зазначила Кравчук.

“Можливо, така публічна дія на першому етапі передчасна. Краще, звичайно, пояснювати, ніж приховувати й плодити версії та домисли. Я сподіваюся, справа дійде до суду і будуть названі замовники”, – підкреслила Євгенія Кравчук.

12 грудня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що сподівається незабаром почути прізвище замовника вбивства журналіста Павла Шеремета.

Зеленський додав, що не хоче, щоб розслідування вбивства перетворилося на “серіал”, а всi результати були якомога швидше.

Нагадаємо, основною версією вбивства журналіста Павла Шеремета поліція назвала дестабілізацію ситуації в Україні шляхом вбивства відомої людини.

Павло Шеремет загинув уранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля дорогою на радіоефір. За версією слідства, вибуховий пристрій було закладено під дно автомобіля. На користь цієї версії свідчить оприлюднений відеозапис, на якому невідомі закладали вибухівку.

Згодом з’явилися фото можливих убивць, після чого в Міністерстві внутрішніх справ України зв’язали вбивство Шеремета з наміром внести безлад у ситацію в Україні. Крім того, висловлювалися версії про причетність російських спецслужб.