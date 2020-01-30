У фракції "Слуги народу" не мають наміру офіційно реагувати на неоднозначний Facebook-пост нардепа від "СН" Євгенія Брагаря щодо водія автобуса, який відмовив двом дівчатам-волонтерам вимкнути російський серіал під час поїздки.

Про це свідчить коментар #Буквам народного депутата, заступника голови фракції “Слуги народу” Євгенії Кравчук.

“Фракція не виробляє якусь заяву чи спільну позицію щоразу, коли один із майже 250 депутатів пише пост, навіть якщо він потрапляє в новини. Було обговорення окремих депутатів, які на це звернули увагу”, – наголосила Кравчук.

Вона також висловила думку, що в ситуації з водієм автобуса і дівчатами-волонтерами не варто шукати винних.

“Не варто робити причиною конфлікту теми, які нас роз’єднують, тому що кожним конфліктом всередині України користуються вороги. Водій дійсно не порушив законів, але краще не поставити серіал взагалі, ніж поставити і спровокувати конфлікт. І рішення цієї проблеми не в тому, щоб визначити якусь сторону винуватою чи правою. Рішення – забезпечити людям можливість вибору. Якби у кожного були навушники і вибір серіалу самостійно на окремому екрані – проблеми взагалі не виникло би. Ось над чим треба працювати – над сервісом”, – заявила Кравчук.

Нардеп додала, що звертатися до правоохоронних органів з приводу даного конфлікту не варто.

“Моя особиста думка – звертатись в поліцію щодо цього інциденту звісно не потрібно”, – зазначила Кравчук.

Як повідомлялося раніше, в понеділок водій автобуса з Луцька до Києва висадив у нічний час посеред траси двох дівчат-волонтерів Ярину Чорногуз і Анастасію Конфедерат. Це сталося після того, як вони попросили водія вимкнути російськомовний серіал, який був включений в автобусі.

Дівчата поверталися з похорону загиблого в зоні ООС Миколи Сорочука. Компанія-перевізник публічно принесла дівчатам вибачення, повернула кошти, витрачені ними на квитки, а також застосувала санкції до водія – його вирішили звільнити.

На цьому інцидент міг бути вичерпаний, однак народний депутат від фракції “Слуги народу”, заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова Євгеній Брагар заявив про свій намір написати на дівчат заяву в поліцію нібито через порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності (ст. 161 Кримінального кодексу України).