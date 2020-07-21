Про це повідомив нардеп партії “Слуга народу” Богдан Яременко у Facebook.

Він заявив, що особисто поставив главі держави це питання.

“Я проти”, – так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим”, – написав нардеп.

У коментарях до допису користувачі уточнили у Яременка, чи чітко президент це заявив, на що він сказав: “Так. У мене не залишилося враження, що щось недосказане”.

Також Яременка запитали про думку президента щодо виступів артистів в Україні, які виступали на окупованому півострові.

У відповідь нардеп заявив, що не став би питати про таке Зеленського. “Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента”, – зазначив він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що жителі в окупованому Росією Криму забезпечені питною водою, а проблеми відчуває промисловість окупантів.