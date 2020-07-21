Про це повідомив нардеп партії “Слуга народу” Богдан Яременко у Facebook.
Він заявив, що особисто поставив главі держави це питання.
“Я проти”, – так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим”, – написав нардеп.
У коментарях до допису користувачі уточнили у Яременка, чи чітко президент це заявив, на що він сказав: “Так. У мене не залишилося враження, що щось недосказане”.
Також Яременка запитали про думку президента щодо виступів артистів в Україні, які виступали на окупованому півострові.
У відповідь нардеп заявив, що не став би питати про таке Зеленського. “Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента”, – зазначив він.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що жителі в окупованому Росією Криму забезпечені питною водою, а проблеми відчуває промисловість окупантів.
- Раніше повідомлялося, що російський віце-прем’єр Криму Юрій Гоцанюк заявляє, що населення анексованого Криму гостро потребує якісної питної води.
- Шмигаль зробив неоднозначну заяву про те, що Україна повинна подавати воду в Крим “тому що там живуть українці”.
- Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився від своїх слів з приводу того, що на територію незаконно анексованого півострова Крим варто відновити подачу води.
- Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Шість років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.