В "Слузі народу" пообіцяли провести місцеві вибори в жовтні по всій території України, включаючи окуповані.

Про це сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія і глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко під час брифінгу біля Верховної Ради, передає кореспондент #Букв.

“Місцеві вибори відбудуться відповідно до закону і Конституції 25 жовтня 2020 року. Будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування, неможливості проведення через брак грошей – абсолютна брехня. Вибори будуть, країна може починати до них готуватися”, – сказав Корнієнко.

“Ми віримо всією командою, разом з Андрієм Єрмаком, що це (вибори – ред.) пройде в один день. І працюємо над тим, щоб до цього йти”, – додав він.

Арахамія відмітив, що позиція щодо передачі контролю над кордоном до проведення виборів залишається незмінною.

Крім того, в “Слузі народу” повідомили, що в частині змін до виборчого законодавства, профільний комітет Верховної Ради приступає до роботи для обговорення технічних змін і політичних – зниження порогу для партій.

“Політична складова полягає в тому, що багато опозиційних сили, розуміючи, що у них невеликі шанси пройти на місцевих виборах, тому вони хочуть зробити виборчий бар’єр”, – сказав Арахамія.