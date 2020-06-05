Відповідну переписку вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.

З листування видно, що голова фракції “Слуги народу“ в партійному Telegram–каналі просить депутатів проголосувати за законопроект 3509.

“Це гроші Нафтогазу на дороги і велике будівництво. Прошу всіх в зал. Повна явка“, – пише він.

Після цього голова партії і народний депутат Олександр Корнієнко також закликає депутатів проголосувати за законопроект.

У відповідь хтось із депутатів відповідає, що “не проти будівництва доріг“, проте сумнівається, чи будуть взагалі освоєні ці гроші в 2020 році.

Нагадаємо, що Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу, спрямовані на поліпшення фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах місцевого значення.