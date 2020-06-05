Відповідну переписку вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.

З листування видно, що голова фракції Слуги народу в партійному Telegramканалі просить депутатів проголосувати за законопроект 3509.

Це гроші Нафтогазу на дороги і велике будівництво. Прошу всіх в зал. Повна явка, пише він.

Після цього голова партії і народний депутат Олександр Корнієнко також закликає депутатів проголосувати за законопроект.

У відповідь хтось із депутатів відповідає, що не проти будівництва доріг, проте сумнівається, чи будуть взагалі освоєні ці гроші в 2020 році.

Нагадаємо, що Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу, спрямовані на поліпшення фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах місцевого значення.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця його каденції на посаді глави держави в країні добудують всі державні дороги.
  • На дорожню інфраструктуру в державному бюджеті-2020 закладено майже 70 млрд грн.