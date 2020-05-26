В "Слузі народу" розповіли, як можна наповнювати Пенсійний фонд, адже в Україні зменшується кількість працюючого населення.

Про це в ефірі каналу “Україна 24” розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова (“Слуга народу”).

“Населення в Україні 37 млн, а пенсіонерів у нас 11,3 млн – майже третина населення. Це означає, що для того, щоб утримувати всіх в солідарній системі пенсійного забезпечення, працююче населення повинне платити достатньо ресурсів”, – сказала вона.

За словами нардепа, в секторі найманих працівників працює близько 10,5 млн осіб, але через карантин різко зросло безробіття.

“Ми з 2017 року оподатковуємо так званих сплячих ФОП (фізичних осіб-підприємців), які навіть не мають доходу, і там сформувалася в Пенсійному фонді заборгованість таких ФОП, яка становить близько 10 млрд гривень. Виходячи з цього балансу, ми вважаємо, що кожна працююча людина має щомісяця платити достатньо податків, щоб утримувати одного пенсіонера. Якщо у нас середня пенсія 3100 грн, то відповідно кожен з працюючих повинен платити приблизно 3100 грн”, – пояснила Третьякова.

За її словами, для виправлення ситуації з пенсіями необхідне введення другого рівня пенсійної системи.

“Якщо ми не будемо вживати заходів щодо, як каже наш президент, другої пенсії, то в цьому випадку ситуація в солідарному рівні має тренд на погіршення. І без радикальних кроків, як впровадження другого рівня соцзабезпечення, різкого збільшення розміру ЄСВ – ми пенсійну систему не збалансуємо”, – вважає Галина Третьякова.