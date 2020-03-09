Про це Кравчук розповіла в інтерв’ю “24-му каналу”.

“Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра – то вічних людей немає ніде. Свідчать минулі звільнення”, – сказала вона.

В той же час Кравчук також підкреслила, що МВС є занадто складним міністерством, щоб призначати туди людину без досвіду.

“Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС – це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду… Інших шансів може не бути, тому що це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є питання до пана Авакова: і по поліції , і, очевидно, по іншим моментам. Очевидно – і це правда – до сих пір немає кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде в порядку”, – пояснила вона.