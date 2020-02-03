Про це повідомляють #Букви.

“У нас починається третя сесія і для нас, як монобільшості, головним завданням є продовження реформ. Конкретні поліпшення життя повинні відчути українці в кишенях, в ситуації безпеки, в боротьбі з корупцією не на топ, а вже на середньому рівні і на місцях. Про те, що залишилося з минулих сесій, то це питання землі. Я сподіваюся, що на цій сесії ми вже поставимо крапку в цьому питанні, приймемо цю реформу. Її вже достатньо обговорили, проговорили з людьми. Також [для розгляду на сесії] є реформа трудового законодавства. Правда, вона вимагає ще деяких обговорень”, – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що є і кілька кадрових питань, до яких “ми завтра повернемося”.