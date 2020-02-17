Про це вона заявила в ефірі Еспресо.TV.
На запитання ведучої, чи вважає нардеп Бардіна вибори на окупованих територіях в жовтні успіхом, або це “гримуча суміш”, представник “слуг” відповіла, що це амбітна мета.
“Ми б дуже хотіли, щоб вибори на окупованих територіях відбулися одночасно з місцевими виборами на решті території України. Звичайно, треба розуміти, що це буде турборежим політичної кампанії на цих територіях, але це спроба об’єднати Україну і швидкого досягнення миру. Це амбітна мета”, – заявила Бардіна.
- Раніше Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що має надію на можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року (одночасно з місцевими виборами по всій країні), але не виключає заморожування конфлікту.