Народний депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна розповіла про "турборежим політичної кампанії" на майбутніх виборах восени 2020 року.

Про це вона заявила в ефірі Еспресо.TV.

На запитання ведучої, чи вважає нардеп Бардіна вибори на окупованих територіях в жовтні успіхом, або це “гримуча суміш”, представник “слуг” відповіла, що це амбітна мета.

“Ми б дуже хотіли, щоб вибори на окупованих територіях відбулися одночасно з місцевими виборами на решті території України. Звичайно, треба розуміти, що це буде турборежим політичної кампанії на цих територіях, але це спроба об’єднати Україну і швидкого досягнення миру. Це амбітна мета”, – заявила Бардіна.