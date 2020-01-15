Про це розповіла в інтерв’ю “Радіо НВ” заступник голови парламентської фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.
“Фактично збільшиться зарплата тільки в зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Це індексація, це навіть не збільшення. І збільшиться вона на кілька тисяч гривень – у середньому це десь 42 тисячі гривень на місяць (якщо це член комітету, не голова, там трошки більше). А була 38-39 тисяч”, – зазначила вона.
Кравчук також назвала розмір зарплати народних депутатів наразі достатнім. Таким чином вона прокоментувала заяву голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії, що нардепам треба платити до 100 тисяч гривень.
“У нас навіть була дискусія після цього коментаря. Депутати самі сказали, що зараз це точно не на часі, і ми готові почекати, поки дійсно запрацює економіка. Не просто будуть якісь відсотки ВВП, а вони перейдуть в реальне збільшення доходів громадян. Тому що починати з себе не дуже правильно”, – розповіла нардеп.
(На відео – з 1:10)
- У грудні очільник парламентської фракції президентської партії “Слуга народу” Давид Арахамія висловив думку, що зарплата нардепів Верховної Ради має становити від 70 до 100 тисяч гривень
- 14 січня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію про суттєве підвищення заробітної плати народним депутатам. За його словами, була проведена індексація зарплат (через підвищення прожиткового мінімуму), і зарплата нардепів підвищилася приблизно на 3 тисячі гривень.