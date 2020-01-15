Народні депутати України після проведення індексації в середньому отримуватимуть заробітну плату в розмірі 42 тисяч гривень на місяць.

Про це розповіла в інтерв’ю “Радіо НВ” заступник голови парламентської фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

“Фактично збільшиться зарплата тільки в зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Це індексація, це навіть не збільшення. І збільшиться вона на кілька тисяч гривень – у середньому це десь 42 тисячі гривень на місяць (якщо це член комітету, не голова, там трошки більше). А була 38-39 тисяч”, – зазначила вона.

Кравчук також назвала розмір зарплати народних депутатів наразі достатнім. Таким чином вона прокоментувала заяву голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії, що нардепам треба платити до 100 тисяч гривень.

“У нас навіть була дискусія після цього коментаря. Депутати самі сказали, що зараз це точно не на часі, і ми готові почекати, поки дійсно запрацює економіка. Не просто будуть якісь відсотки ВВП, а вони перейдуть в реальне збільшення доходів громадян. Тому що починати з себе не дуже правильно”, – розповіла нардеп.

(На відео – з 1:10)