Про це в інтерв’ю виданню LB.ua розповіла заступниця голови фракції “СН” Євгенія Кравчук.
“Ми рекомендували Євгену (Брагару, – ред.) зробити певну паузу. От він прокомунікував один раз, і нащо про це говорити ще на десяти ефірах? Він свою позицію висловив, попросив вибачення”, – зазначила Кравчук.
Вона додала, що у фракції не вважають заяву Брагара великим “факапом” (провалом).
“Брагар свою позицію висловив. Я допомогла цю позицію сформувати. Це дійсно була така медійна подія, бо вона дуже мемічна – розбирається на меми… Про таку подію пам’ятають, але не можна сказати, що це якийсь факап, – він же не вкрав 20 мільйонів, не влаштував когось на роботу, ні на кого не тиснув. Так, це така дурнувата ситуація, яка підкреслює, що можна з одного слова, речення увійти в історію, а можна і вляпатись”, – заявила Кравчук.
- Раніше нардеп від “Слуги народу” Євгеній Брагар в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги. Згодом він заявив, що “ще не навчився відповідати на чутливі питання”.
- У фракції “Слуги народу” принесли вибачення за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара.
- Президент України Володимир Зеленський назвав “історію з собакою” за участю депутата Євгена Брагара дуже непривабливою.