Фракція "Слуги народу" рекомендувала своєму нардепу Євгену Брагару поки не спілкуватися з журналістами після того, як він порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги.

Про це в інтерв’ю виданню LB.ua розповіла заступниця голови фракції “СН” Євгенія Кравчук.

“Ми рекомендували Євгену (Брагару, – ред.) зробити певну паузу. От він прокомунікував один раз, і нащо про це говорити ще на десяти ефірах? Він свою позицію висловив, попросив вибачення”, – зазначила Кравчук.

Вона додала, що у фракції не вважають заяву Брагара великим “факапом” (провалом).

“Брагар свою позицію висловив. Я допомогла цю позицію сформувати. Це дійсно була така медійна подія, бо вона дуже мемічна – розбирається на меми… Про таку подію пам’ятають, але не можна сказати, що це якийсь факап, – він же не вкрав 20 мільйонів, не влаштував когось на роботу, ні на кого не тиснув. Так, це така дурнувата ситуація, яка підкреслює, що можна з одного слова, речення увійти в історію, а можна і вляпатись”, – заявила Кравчук.