Про це йдеться в матеріалі #Букв “Як “Слуги” проігнорували Зеленського, а Арахамія пригрозив залишити фракцію на Скічко”.
У монобільшості не вважають, що підвели президента Володимира Зеленського, не підтримавши програму уряду.
“Ми дали йому (Зеленському) 30 мільярдів на будівництво доріг, ми проголосували законопроект щодо референдуму, ми готові проголосувати в другому читанні” ігорку “(гральний бізнес, – ред.). Але не хочемо давати гарантії уряду. Нехай подумають, як вони ставляться до депутатів”, – додав співрозмовник в монобільшості.
При цьому його колеги не виключають, що восени Кабмін відправлять у відставку, щоб якось знизити невдоволення через зростання цін на газ і електроенергію.
- Раніше на сайті Верховної Ради опублікували програму діяльності Кабінету Міністрів. Документ складався з 9 сторінок і не містив конкретики або детального плану дій по кожному напрямку.
- 4 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Верховну Раду відправити програму діяльності Уряду на доопрацювання, і Парламент зробив це.
- 12 червня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про затвердження оновленої програми дій.
- Напередодні комітет з питань економрозвитку не рекомендував Парламенту приймати програму дій Уряду в поточній редакції. Він внесе її на розгляд до сесійної зали.