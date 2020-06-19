Депутати парламентської фракції "Слуга народу" припускають, що восени Кабмін Дениса Шмигаль можуть відправити у відставку, щоб "якось знизити невдоволення через зростання цін на газ і електрику".

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Як “Слуги” проігнорували Зеленського, а Арахамія пригрозив залишити фракцію на Скічко”.

У монобільшості не вважають, що підвели президента Володимира Зеленського, не підтримавши програму уряду.

“Ми дали йому (Зеленському) 30 мільярдів на будівництво доріг, ми проголосували законопроект щодо референдуму, ми готові проголосувати в другому читанні” ігорку “(гральний бізнес, – ред.). Але не хочемо давати гарантії уряду. Нехай подумають, як вони ставляться до депутатів”, – додав співрозмовник в монобільшості.

При цьому його колеги не виключають, що восени Кабмін відправлять у відставку, щоб якось знизити невдоволення через зростання цін на газ і електроенергію.