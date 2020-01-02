Пенсіонери, які проживають на непідконтрольних українському уряду територіях Криму і Донбасу, мають право отримувати як українську пенсію, так і виплати з боку окупаційної влади.

Про це заявила глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція “Слуга народу”) в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Ми не визнаємо окупанта і його дії, ми не визнаємо ті “пенсії” та “документи”, ми не визнаємо те, що там відбувається. На технічному рівні ми не будемо з’ясовувати, що людині там платять, а будемо забезпечувати її пенсією, тому що це наш громадянин і у нас з ним, як у держави, є зв’язок”, – заявила Третьякова.

За її словами, отримання виплат від Пенсійного фонду РФ в Криму і “пенсійних фондів” угруповань “ЛНР” і “ДНР” не може стати підставою для невиплати пенсій України.

“Це пенсіонери 60-70-80 років, вони не можуть відкрити тут бізнес, вони не можуть платити за оренду житла, не можуть отримати тут підтримку – вони залишилися там. І нехай вони навіть отримують по дві пенсії – хіба це має розірвати зв’язок з нашою державою і зі мною як з політиком? Ні!”, – сказала парламентарій.

Глава комітету з питань соцполітики переконана, що виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях – це ще один вид санкцій проти РФ.

“Я згодна з тим, що вони отримують пенсію від російського уряду, нехай вони економічно його розоряють і це буде своєрідним видом санкцій, який йде на користь наших громадян, які там проживають. Нехай отримують дві пенсії, і хоча б так Росія компенсує цим людям ті незручності, які вона їм доставила”, – вважає Третьякова.