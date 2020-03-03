Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова”.
Корнієнко зазначив, що відповідно до соціальних опитувань, довіра до президента як і раніше висока, тоді як довіра населення до Кабміну і Ради знижується.
У зв’язку з цим виникла необхідність кадрових перестановок всередині Уряду.
“Відносно уряду – у нас виник парадокс, він нам не зрозумілий, і ми б хотіли знайти відповідь. Довіра до Президента зберігається досить висока. Це свідчить про те, що в цілому той курс, який пропонував президент рік тому, і партія “Слуга народу” під час передвиборної кампанії, до цього курсу, економічного, соціального, є довіра. І є очікування, що цей курс буде виконуватися”, – сказав він.
Політик зазначив, що українці “не відчули в своїй кишені, на своєму подвір’ї, не відчули в стані поліпшення медичної інфраструктури” в результаті роботи Кабміну.
“Фінальна конфігурація буде обговорюватися на засіданні фракції у вівторок”, – додав Корнієнко.
- Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу позачергове засідання Ради. В порядку денному засідання питання уряду та звіту правоохоронних органів.
- Раніше стало відомо, що на посаду прем’єра розглядають кандидатури Сергія Тігіпка і Валерія Хорошковського.
- Давид Арахамія заявив в ефірі у Савіка Шустера, що призначення Тігіпка не розглядатиметься.