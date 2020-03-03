Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що нинішній склад Кабміну не демонструє ефективну роботу в соціальній, житлово-комунальній та промисловій політиці.

Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова”.

Корнієнко зазначив, що відповідно до соціальних опитувань, довіра до президента як і раніше висока, тоді як довіра населення до Кабміну і Ради знижується.

У зв’язку з цим виникла необхідність кадрових перестановок всередині Уряду.

“Відносно уряду – у нас виник парадокс, він нам не зрозумілий, і ми б хотіли знайти відповідь. Довіра до Президента зберігається досить висока. Це свідчить про те, що в цілому той курс, який пропонував президент рік тому, і партія “Слуга народу” під час передвиборної кампанії, до цього курсу, економічного, соціального, є довіра. І є очікування, що цей курс буде виконуватися”, – сказав він.

Політик зазначив, що українці “не відчули в своїй кишені, на своєму подвір’ї, не відчули в стані поліпшення медичної інфраструктури” в результаті роботи Кабміну.

“Фінальна конфігурація буде обговорюватися на засіданні фракції у вівторок”, – додав Корнієнко.