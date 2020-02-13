Про це заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” керівник партії, перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.
“Наша позиція і позиція президента Володимира Зеленського – особливий статус у Конституцію не вписувати. І обидва проєкти закону (перший варіант і доопрацьований, а пізніше відкликаний про внесення змін до Конституції щодо децентралізації, – ред.) були без будь-якого “особливого статусу” , – наголосив Корнієнко.
Відповідаючи на запитання, як просувається робота над текстом нового законопроєкту про “особливий статус” Донбасу, нардеп нагадав, що Парламент раніше продовжив дію закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО” до 31 грудня 2020 року.
“Чекаємо зовнішньополітичного сигналу від президента”, – уточнив Корнієнко.
Варто зазначити, що в грудні президент України Володимир Зеленський підписав продовження на рік чинності закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу. У законі визначено, що місцеве самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей здійснюють лише органи місцевого самоврядування, які мають бути обрані шляхом виборів за українським законодавством.
- Президент Росії Володимир Путін заявляв, що наполягає, щоб особливий статус Донбасу був офіційно закріплений у Конституції України.
- 9 грудня за результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації і президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, в них був прописаний особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.