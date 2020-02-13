У партії "Слуга народу" дотримуються позиції не закріплювати в Конституції України особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” керівник партії, перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.

“Наша позиція і позиція президента Володимира Зеленського – особливий статус у Конституцію не вписувати. І обидва проєкти закону (перший варіант і доопрацьований, а пізніше відкликаний про внесення змін до Конституції щодо децентралізації, – ред.) були без будь-якого “особливого статусу” , – наголосив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, як просувається робота над текстом нового законопроєкту про “особливий статус” Донбасу, нардеп нагадав, що Парламент раніше продовжив дію закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО” до 31 грудня 2020 року.

“Чекаємо зовнішньополітичного сигналу від президента”, – уточнив Корнієнко.

Варто зазначити, що в грудні президент України Володимир Зеленський підписав продовження на рік чинності закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу. У законі визначено, що місцеве самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей здійснюють лише органи місцевого самоврядування, які мають бути обрані шляхом виборів за українським законодавством.