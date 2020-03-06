Про це вона заявила в ефірі телеканалу “Наш”.
“Пан Нефьодов через кілька днів буде у відставці тому, що я вважаю, що він не впорався з поставленими перед ним завданнями й ті обов’язки, які він повинен був виконувати сумлінно то виконував в той спосіб, який вважає за необхідне”, – заявила нардеп.
За її словами, на митниці зараз обіймають посади люди, яких не було “навіть за часів Порошенка (п’ятий президент України, – ред.)”.
“Вони сьогодні повернулися на митні пости, працюючи контрабандистами та митниками. Я не думаю, що це та кадрова політика, за яку ми маємо всі разом відповідати. А отже, він має бути відставлений”, – додала Верещук.
- Раніше Кабінет Міністрів України вирішив розділити Державну фіскальну службу на два окремих органа: на Державну податкову та Державну митну служби.
- У жовтні глава Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов повідомив про запуск процесу створення регіональної структури “Нова митниця”.