Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що голова Державної митної служби України Максим Нефьодов невдовзі буде звільнений зі своєї посади.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу “Наш”.

“Пан Нефьодов через кілька днів буде у відставці тому, що я вважаю, що він не впорався з поставленими перед ним завданнями й ті обов’язки, які він повинен був виконувати сумлінно то виконував в той спосіб, який вважає за необхідне”, – заявила нардеп.

За її словами, на митниці зараз обіймають посади люди, яких не було “навіть за часів Порошенка (п’ятий президент України, – ред.)”.

“Вони сьогодні повернулися на митні пости, працюючи контрабандистами та митниками. Я не думаю, що це та кадрова політика, за яку ми маємо всі разом відповідати. А отже, він має бути відставлений”, – додала Верещук.

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