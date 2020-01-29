Про це йшлося під час громадського обговорення законопроєкту “Про медіа”, повідомляє “Детектор медіа”.
Так народний депутат від “Слуги народу”, заступник голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час обговорення питання щодо обов’язкової реєстрації іноземних медіа та онлайн-сервісів, що працюють в Україні, заявив, що держава готова блокувати ресурси, які відмовляться виконувати цю законодавчу норму.
“Ми готові йти навіть до європейських судів. Але стояти на захисті власних індустрій”, — сказав він.
Це питання, за словами Потураєва, є політичним.
Зазначимо, йдеться про статтю 61 законопроєкту “Про медіа”. Відповідно до цієї статті, обов’язковій реєстрації підлягають “суб’єкти, які здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб’єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб’єкти у сфері медіа, в тому числі й нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, які передбачають оплату користувачами доступу або користування такими Медіасервіс”. Серед таких сервисів, що діють на умовах підписки, є, наприклад, стрімінгова платформа Netflix.
- Раніше повідомлялося, що нардеп від “Слуги народу” Данило Гетманцев подав у Раду законопроєкт про обкладання податком на додану стоїмо онлайн-сервісів і соцмереж. Податком можуть бути обкладені такі компанії, як Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервіс бронювання житла на кшталт Booking.com та багато інших.