"Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що держава готова блокувати онлайн-сервіси, якщо вони відмовляться від реєстрації, передбаченої законопроєктом "Про медіа".

Про це йшлося під час громадського обговорення законопроєкту “Про медіа”, повідомляє “Детектор медіа”.

Так народний депутат від “Слуги народу”, заступник голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час обговорення питання щодо обов’язкової реєстрації іноземних медіа та онлайн-сервісів, що працюють в Україні, заявив, що держава готова блокувати ресурси, які відмовляться виконувати цю законодавчу норму.

“Ми готові йти навіть до європейських судів. Але стояти на захисті власних індустрій”, — сказав він.

Це питання, за словами Потураєва, є політичним.

Зазначимо, йдеться про статтю 61 законопроєкту “Про медіа”. Відповідно до цієї статті, обов’язковій реєстрації підлягають “суб’єкти, які здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб’єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб’єкти у сфері медіа, в тому числі й нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, які передбачають оплату користувачами доступу або користування такими Медіасервіс”. Серед таких сервисів, що діють на умовах підписки, є, наприклад, стрімінгова платформа Netflix.