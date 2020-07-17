Скандальний мовний законопроєкт авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського не розглядатимуть у Верховній Раді восени, коли розпочнеться нова сесія, оскільки з початком навчального року він втратить сенс.

Про це заявила в ефірі “Радіо Свобода” заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

“Цей законопроєкт не розглядатиметься у Верховній Раді восени, оскільки він сам по собі втрачає сенс. Адже з першого вересня (2020 року, – ред.) російськомовні школи переходять на українську мову. Тому цей закон не матиме сенсу, і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради”, – наголосила вона.

Кравчук також зазначила, що внесення до порядку денного законопроєкту Бужанського було помилкою. Вона уточнила, що на засіданні комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики голосувала проти цього документа (як і ряд інших нардепів).

“Взагалі шансів пройти у цього закону не було. Крім того, це перше читання. Навіть з точки зору регламенту і процедур він би не був ухвалений. Це зайвий раз виявився для наших опонентів з одного і з іншого боку привід подражнити суспільство. Ми, як комітет, рекомендували його відхилити”, – заявила Кравчук.

(На відео – з 29:20)

Як відомо, мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у Парламенті в жовтні 2019 року. Він переносить з 2020-го на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Законопроєкт був включений до порядку денного засідання ВР 17 липня, але в підсумку його не розглядали.

16 і 17 липня під стінами Верховної Ради проходила акція протесту проти ухвалення цього документа.

Варто зазначити, що 17 липня відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України IX скликання.