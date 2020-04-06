Про це в своєму Telegram-каналі заявив нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура.

За його словами, найбільше тих, що заразилися у фракції “Опозиційна платформа – За життя”.

“На сьогодні, за результатами епідеміологічних розслідувань, випадків захворювання COVID-19, у Верховній раді України підтверджені випадки зазначеної хвороби у народних депутатів України: Віталій Борт – ОПЗЖ, Володимир Ватрас -” Слуга народу “, Руслан Горбенко -” Слуга народу “(вилікувався ), Ігор Кисельов – ОПЗЖ, Олександр Лукашев – ОПЗЖ, Сергій Рудик – позафракційний, Анна Скороход – позафракційний, Сергій Шахов – “Довіра” (вилікувався) “, – написав Качура.

Нардеп зазначив, що із зараженою Скороход контактували чотири депутати від “СН” – Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко і Ольга Саладуха. Також зі Скороход контактували три нардепа з “Європейської солідарності” – Володимир Вятрович, Ніна Южаніна і Ахтем Чийгоз.

Раніше Шахов заявив, що в створенні коронавірусу COVID-19 замішана Велика сімка – США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада.