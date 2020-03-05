На сьогоднішньому позачерговому засіданні Рада розгляне питання висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. В "Слузі народу" заявили, що у фракції буде вільне голосування.

Про це в коментарі #Буквам розповіла народний депутат Євгенія Кравчук.

“Щодо Рябошапки у нас буде вільне голосування”, – сказала депутат.

За прогнозом депутатів, голосів у “Слузі народу” не вистачить, але їх додадуть інші фракції.

Вранці депутати бунтували, що вони не голосуватимуть, якщо їм не назвуть прізвища наступного Генпрокурора, а також якщо це не буде Сергій Іонушас, якого підтримала фракція.

Водночас перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко заявив, що слова Рябошапки, що депутати не вміють читати, голосів йому не додадуть.