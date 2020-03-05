Про це в коментарі #Буквам розповіла народний депутат Євгенія Кравчук.
“Щодо Рябошапки у нас буде вільне голосування”, – сказала депутат.
За прогнозом депутатів, голосів у “Слузі народу” не вистачить, але їх додадуть інші фракції.
Вранці депутати бунтували, що вони не голосуватимуть, якщо їм не назвуть прізвища наступного Генпрокурора, а також якщо це не буде Сергій Іонушас, якого підтримала фракція.
Водночас перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко заявив, що слова Рябошапки, що депутати не вміють читати, голосів йому не додадуть.
- Сьогодні Парламент проведе позачергове засідання, єдиним питанням на порядку денному якого буде відставка генпрокурора Руслана Рябошапки.
- Депутати “Слуги народу” відмовляються голосувати за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки, про що свідчить їхнє листування, яке відзняли кореспонденти #Букв.
- Народна депутатка від фракції “Слуги народу” Ірина Верещук повідомила, що на посаду генерального прокурора України депутати фракції підтримають свого колегу Сергія Іонушаса.