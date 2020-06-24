Народний депутат від "Слуги народу" і голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості".

Про це йдеться в заяві Постійної комісії ФПУ.

У відкритому листі до спікера Верховної Ради організація вимагає відкликати з посади голови комітету Третьякову за її “антисоціальну і антигуманну позицію”.

Обурення комісії викликало відео, на якому Третьякова розмірковує про те, чи доцільно виплачувати безробітним соціальну допомогу.

Нардеп заявила, що в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти “дуже низької якості”.

“Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім’єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості”, – висловилася Третьякова.

На її думку, це призводить до того, що в майбутньому такі діти “теж сідають на державні гроші”.

“Слуга народу” зазначила, що Великобританія і Сінгапур застосовують жорсткі заходи по боротьбі з безробітними.

“Великобританія в цьому сенсі дуже жорстока по відношенню до тих, хто не працює і не захищає. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізований. Ось така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (екс-прем’єр Сінгапуру, – Ред.) згадують, що дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти”, – сказала Третьякова.

Нардеп зазначила, що такими садистськими методами влади інших держав “викорчували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками”.

“Співати пісні потрібно тому, хто кожен день встає на захист своєї Батьківщини, на захист свого будинку, і щоб годувати своїх утриманців. Всі, хто цього не робить, вони не можуть відносити себе до гідного життя. Ось так, я вважаю, потрібно захищати простої людини. Але не просто простої людини, а того, що хоче працювати і захищати свою громаду “, – додала вона.

При цьому Третьякова зазначила, що схильна до філантропії, але “допомагати хоче сама”.

“Не забирайте в мене податки. Я допоможу тому, хто просить гроші, якщо буду бачити, що вони ефективно будуть використовуватися. І я зроблю це краще чиновників. Залиште мені гроші. Біля мене буде організовуватися та сама прошарок людей, якій я зможу говорити: “Я тобі в цьому місяці не дам, бо ти ще не відпрацював”, – пояснила нардеп.

У відкритому листі до голови Верховної Ради Дмитру Разумкова постійна комісія ФПУ вимагає відкликати з посади голови комітету Третьякову через її “антисоціальну та антигуманну позиції”.