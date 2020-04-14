Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.

Раніше #Букви з посиланням на джерела повідомляли, що наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в четвер о 13:00. На нього винесуть один законопроєкт, що стосується законодавчого спаму, повідомили джерела # Букв серед депутатів. Документ істотно обмежить кількість поправок.

У “Слузі народу” підтвердили, що позачергове засідання Ради призначили на 16 квітня.

“Позачергове засідання ВР призначається на чистий четвер, післязавтра, 16 квітня на 13: 00.Будем чистити регламент від поправочного спаму”, – написав він.