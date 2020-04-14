Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.
Раніше #Букви з посиланням на джерела повідомляли, що наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в четвер о 13:00. На нього винесуть один законопроєкт, що стосується законодавчого спаму, повідомили джерела # Букв серед депутатів. Документ істотно обмежить кількість поправок.
У “Слузі народу” підтвердили, що позачергове засідання Ради призначили на 16 квітня.
“Позачергове засідання ВР призначається на чистий четвер, післязавтра, 16 квітня на 13: 00.Будем чистити регламент від поправочного спаму”, – написав він.
- Раніше Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхніх ексвласникам. До другого читання до документа подано понад 16 тисяч поправок.
- Депутат фракції “Слуга народу” Олександр Качура подав звернення до глави редакційної ради національного проєкту “Книга рекордів України” з проханням зафіксувати рекорд за кількістю поправок “антиколомойского” закону.
- Виключений зі “Слуги народу” нардеп Антон Поляков, який подав 6033 правки до “антиколомойського” закону висунув ультиматум Верховній Раді.