Про це вона заявила в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Скільки можна модернізувати солідарну систему? Я думаю, що жовтень 2017 року виявився дуже стресовим для людей, коли їм перераховували пенсії, тому ми проведемо індексацію в березні цього року і запустимо другу пенсію, а потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні в реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м’які варіанти ми не придумали, як би ми не старалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку”, – заявила Третьякова.

Вона додала, що в даний час це питання не стоїть на порядку денному Кабінету Міністрів, однак вже йдуть дискусії, як “максимально полегшити долю людей”.

“Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. У той же час – це не питання сьогоднішнього дня”, – підкреслила голова комітету.