Заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що ймовірність, що буде третя спроба призначити ексчиновника "Нафтогазу" Юрія Вітренка віцепрем'єром, є високою.

Про це йшлося в етері програми “Хард з Влащенко” на телеканалі “Україна 24”.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде така спробу, Корнієнко сказав: “Я думаю, що з високою ймовірністю — так”.

Говорячи про те, коли це може відбутися, заступник голови фракції додав: “Не на цьому пленарному тижні точно. Може бути теоретично на початку наступного, якщо ми знову пройдемо всі процедури. У нас щодо Вітренка, так би мовити, спецрежим, ми проходимо всі процедури. Спочатку ми проходимо фракцію, збираємо 172 підписи, і далі вносимо”.

Корнієнко зазначив, що два минулі рази ситуація складалася однаково: під час голосування за внесення подання уряду щодо його призначення голоси були, але під час голосування в парламенті дехто відмовлявся його підтримувати.

Він зазначив, що голоси шукатимуть серед представників інших фракцій.

“В залі будемо шукати голоси. Вже зрозуміло, що силами, мабуть, тільки нашої фракції неможливо призначити пана Вітренка. І йому треба зосередитися, ми йому вже про це казали, на комунікації з іншими фракціями”, — додав він.

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Як Вітренка призначали та не призначили

16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики. #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, однак чинне законодавство визначає, що у такому статусі він може перебувати не більше 30 днів.

28 січня Верховна Рада України знову не підтримала призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Як повідомляли #Букви, його кандидатура набрала лише 204 голоси, хоча президент Зеленський попередив фракцію, що в нього інших кандидатів немає.