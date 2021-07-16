Про це в етері телеканалу “Україна 24” заявив очільник фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія.
“Скажімо так… Є пропозиція — восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його в якійсь іпостасі в команді. Там є багато… Він же досвічена людина… Багато років в політиці… Тому… Опція існує, скажімо так. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися вже у вересні”, — сказав він.
На уточнювальне запитання про те, чи йдеться про посаду рангом не нижче міністра, Арахамія відповів ствердно.
“Звичайно, йому немає сенсу йті… У нас є багато посад… Якщо брати уряд, у нас є 3—4 віцепремʼєри, наприклад. І це теж опція”, — сказав він.
Станом на сьогодні жодних пропозицій Авакову зроблено не було, бо “це питання на осінь”.
Висловлюючи особисту думку з цього питання, Арахамія зазначив, що, на його переконання, “найбільш потужним” Аваков був би в оборонному секторі.
Водночас Арахамія зазначив, що Аваков, на його думку, не погодиться на міністерську посаду.
“Мені здається, що йому треба якщо йти, то тільки на підвищення. Тобто на посаду віцепрем’єра”, — наголосив депутат.
Призначення на посаду прем’єр-міністра, за словами Арахамії, малоймовірне.
“Я не думаю, що в нас є на це голоси. Мені здається, що шанси на прем’єр-міністра мінімальні. Думаю, що парламент не підтримає”, — сказав він.
- Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.
- Вечері вівторка відбулося засідання фракції “Слуги народу” у парламенті, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ.
- У п’ятницю, 16 липня, Верховна Рада проголосувала за призначення Монастирського новим очільником МВС.
- Голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію.
- Крім цього, Монастирський підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.
- У Верховній Раді VIII скликання Денис Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата від “Народного фронту” Антона Геращенка, який з вересня 2019 року є заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.