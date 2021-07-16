Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися до Кабінету Міністрів восени, зокрема, на посаду віцепрем’єр-міністра.

Про це в етері телеканалу “Україна 24” заявив очільник фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія.

“Скажімо так… Є пропозиція — восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його в якійсь іпостасі в команді. Там є багато… Він же досвічена людина… Багато років в політиці… Тому… Опція існує, скажімо так. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися вже у вересні”, — сказав він.

На уточнювальне запитання про те, чи йдеться про посаду рангом не нижче міністра, Арахамія відповів ствердно.

“Звичайно, йому немає сенсу йті… У нас є багато посад… Якщо брати уряд, у нас є 3—4 віцепремʼєри, наприклад. І це теж опція”, — сказав він.

Станом на сьогодні жодних пропозицій Авакову зроблено не було, бо “це питання на осінь”.

Висловлюючи особисту думку з цього питання, Арахамія зазначив, що, на його переконання, “найбільш потужним” Аваков був би в оборонному секторі.

Водночас Арахамія зазначив, що Аваков, на його думку, не погодиться на міністерську посаду.

“Мені здається, що йому треба якщо йти, то тільки на підвищення. Тобто на посаду віцепрем’єра”, — наголосив депутат.

Призначення на посаду прем’єр-міністра, за словами Арахамії, малоймовірне.