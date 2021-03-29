Депутати "Слуги народу" впевнені, що протест під Офіс президента 20 березня був керований "досвідченими особами". Вони вимагають притягнення до відповідальності цих осіб.

Про це йшлося на брифінгу фракції в понеділок, повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, народні депутати від фракції “Слуги народу” зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про засудження нещодавньої акції протесту біля Офісу президента в Києві.

29 березня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти цю постанову. Згодом член комітету, депутат фракції “СН” Владлен Неклюдов представив позицію політсилу щодо цього протесту.

Неклюдов розглядає акцію як координований злочин, у якому були “виконавці”, “організатори” та “підбурювачі”.

“Керували досить організовано, особи, що мають досвід в цьому”, — вважає Неклюдов.

За словами депутата, політсила вимагає притягнення до відповідальності організаторів протесту.

“Ми хочемо, щоб було встановлено не тільки там виконавців цього злочину. А ще — щоб було встановлено (найголовніше) організаторів і підбурювачів. Підбурювачів… Я впевнений, вони є, вони будуть знайдені”, — додав він.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.