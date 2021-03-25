На позачерговому засіданні, яке може відбутися 30 березня, Верховна планує припинити повноваження двох нардепів та призначити дострокові вибори мера Харкова.

Про це в Telegram-каналі написав депутат Олександр Качура.

Як відомо, 19 березня Верховна Рада України скасувала пленарні засідання на час дії в Києві жорсткого карантину.

Наступного тижня, за словами спікера ВРУ Дмитра Разумкова, може відбутися одразу два планерних засідання — одне ініційоване президентом Володимиром Зеленський, інше — народними депутатами. Разумков припускає, що обидва відбудуться у вівторок, хоча подання офіційних звернень ще не було.

За словами депутата Качури, на першому засіданні яке ініціюється депутатами, будуть розглянуті наступні питання:

доповідь правоохоронних органів щодо подій під Офісом Президента і проєкт постанови “Слуг народу” про засудження подій на Банковій 20 березня;

проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка;

проєкт постанови про призначення позачергових виборів глав міста Харкова і села Шегині.

Як відомо, Колихаєва (група “За майбутнє”) в листопаді 2020 року було обрано мером Херсону, а Скічко від січня є очільником Черкаської ОДА.

Вибори в Харкові у 2020 році виграв чинний на той момент міський голова Генадій Кернес. Він захворів на COVID-19, тривалий час тяжко хворів, 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер. Містом відтоді керує секретар міської ради Ігор Терехов. Відтоді дату нових виборів не призначено.

На другому засіданні, що ініціює президент, планують розглянути компенсаційні виплати підприємцям та “ряд інших соціально-економічних законопроєктів”.