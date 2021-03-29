У фракції "Слуги народу" переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький, якого було відсторонено від посади указом президентом, законність якого Конституційний суд не підтверджує, згодом припинить спроби повернутися до роботи.

Про це йшлося на брифінгу фракції в понеділок, повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, днями Зеленський скасував указ про призначення Тупицького, що був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року. Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.

Утім, в “Слузі народу” переконані у доречності таких дій з боку президента.

“Що стосується того, чи підтримуємо ми дії президента, — підтримуємо, про що неодноразово заявляли. […] Рішення з паном Тупицьким було очевидно для всіх. Чому президент саме скасував цей указ… Це пов’язано з тим, що попередньо РНБО було накладено санкції на Януковича, і фактично багато документів, що були ним підписані, вони вже не мають достатньо легітимності”, — заявив голова фракції Давид Арахамія.

В понеділок, 29 березня, через сторінку суду в Facebook (сайт КСУ з невідомих причин не працює) повідомили про рішення Тупицького скликати 12 квітня спеціальне засідання суду задля розгляду указу Зеленського про скасування указу Януковича.

На переконання першого заступника Арахамії Олександра Корнієнка, поведінка Тупицького, який намагається вистояти незаконність свого відсторонення, видається передбачуваною.

Корнієнко вважає, що згодом Тупицький змириться зі своїм відстороненням і почне виконувати укази президента.

“Ми не перший день це бачимо, що пан Тупицький своєрідно трактує укази президента, указ про відсторонення так само своєрідно трактував. Потім наступають ці стадії, ви знаєте, да… Торг, агресія і потім згода. І я думаю, що ми ці стадії пройдемо знову з паном Тупицьким. Але рано чи пізно він прийме цю долю, за словами пана Веніславського, нелегку, бо не буде великих компенсацій, пенсій і так далі. Але треба укази президента виконувати”, — заявив Корнієнко.

Історія відсторонення Тупицького

Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.