Про це йдеться в матеріалі #Букв “Президент на самоізоляції: чому Зеленський так дивно реагує на ситуацію в країні”.
За сексистські висловлювання заступник глави фракції відстоюватиме поправку про гендерну квоту 50 на 50, яка багатьом не подобалася.
Незважаючи на громадський резонанс, всередині фракції Корнієнка та Арахамію критикували не всі. Зокрема, з критикою керівництва виступили Данило Гетьманцев, Ольга Совгиря, Сергій Бабак, Євген Шевченко і Олександр Качура. Інші або захищали керівництво, або просто мовчали.
“Арахамією багато хто незадоволений, але міняти його не хочуть. Він непоганий хлопець, але голоси він не може зібрати, а кожен його вихід до преси – це черговий факап. Нам спочатку темник дають, що коментувати на тижні, в потім, як вбудувати те, що наговорив Арахамія”, – розповів один з депутатів.
Інший нардеп додав з приводу сексистського скандалу за участю керівників найбільшої парламентської фракції:
“Що ви дивуєтеся – якщо проковтнули насильника (мається на увазі Роман Іванісов від “СН”, раніше засуджений за згвалтування, – ред.) в списку, проковтнуть і це”.
При цьому, публічно “печерним сексизмом” назвав це тільки депутат Гео Лерос.
- Нагадаємо, народна депутатка від “Слуги народу” Ірина Аллахвердієва повідомила, що соратники по партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія поклялися, що на брифінгу в Миколаєві не говорили нічого з опублікованого в ЗМІ.
- Директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк заявила, що публікація народного депутата Ірини Аллахвердієвої у відповідь на сексистські висловлювання лідерів “Слуги народу”, виглядає як виправдання для них.
- 24 червня Корнієнко заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївську політикиню Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
- Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос і нардеп від “Євросолідарності” Ірина Геращенко розкритикували колег по парламенту за сексистські репліки.
- Українці закликають Корнієнка та Арахамія піти у відставку.