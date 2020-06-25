У фракції "Слуга народу" визначилися, як можна покарати Олександра Корнієнка за сексистські висловлювання про "корабельну сосну" і "бабу робочу".

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Президент на самоізоляції: чому Зеленський так дивно реагує на ситуацію в країні”.

За сексистські висловлювання заступник глави фракції відстоюватиме поправку про гендерну квоту 50 на 50, яка багатьом не подобалася.

Незважаючи на громадський резонанс, всередині фракції Корнієнка та Арахамію критикували не всі. Зокрема, з критикою керівництва виступили Данило Гетьманцев, Ольга Совгиря, Сергій Бабак, Євген Шевченко і Олександр Качура. Інші або захищали керівництво, або просто мовчали.

“Арахамією багато хто незадоволений, але міняти його не хочуть. Він непоганий хлопець, але голоси він не може зібрати, а кожен його вихід до преси – це черговий факап. Нам спочатку темник дають, що коментувати на тижні, в потім, як вбудувати те, що наговорив Арахамія”, – розповів один з депутатів.

Інший нардеп додав з приводу сексистського скандалу за участю керівників найбільшої парламентської фракції:

“Що ви дивуєтеся – якщо проковтнули насильника (мається на увазі Роман Іванісов від “СН”, раніше засуджений за згвалтування, – ред.) в списку, проковтнуть і це”.

При цьому, публічно “печерним сексизмом” назвав це тільки депутат Гео Лерос.