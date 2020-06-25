Депутати фракції "Слуга народу" підозрюють, що президента України Володимира Зеленського можуть тримати в якійсь інформаційній ізоляції, не розповідаючи про ті чи інші події з конкретною метою.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Президент на самоізоляції: чому Зеленський так дивно реагує на ситуацію в країні”.

Депутати, з якими спілкувалися #Букви вважають, зокрема, що історію про “корабельну сосну” і “бабу робочу” могли приховати від президента.

“Єрмак на них накричав, він був дуже незадоволений. Але президенту він про це не сказав. А сам президент не читає вже ні телеграм, ні фейсбук. Тільки те, що приносять в аналітічках. Тобто вони його тримають в теплій ванні і розповідають, як його любить народ”, – розповідає один з “Слуг”.

У тому, що він не читає Facebook через порохоботів Зеленський зізнався сам в інтерв’ю “Українській правді”.

До цього Зеленський не раз давав зрозуміти журналістам, що він дуже втомлюється від роботи главою держави. Вічні скарги, що немає часу на сім’ю і сльозливі історії від Дмитра Гордона про те, як президент гриз печиво, побічно підтверджують його стан, яким користується оточення.

Місяць тому Букви писали про ситуацію з Укравтодором, коли на нараді в офісі Зеленського Олександр Кубраков поскаржився, що його утискають старі корупціонери, а президент на нього накричав і сказав, що не хоче займатися “смердючим” Укравтодором.

При цьому, сам Корнієнко запевняє, що Зеленський знав про ситуацію (з “корабельною сосною” і “бабою робочою”, – ред.) відразу ж.