Про це йдеться в матеріалі #Букв “Президент на самоізоляції: чому Зеленський так дивно реагує на ситуацію в країні”.
Депутати, з якими спілкувалися #Букви вважають, зокрема, що історію про “корабельну сосну” і “бабу робочу” могли приховати від президента.
“Єрмак на них накричав, він був дуже незадоволений. Але президенту він про це не сказав. А сам президент не читає вже ні телеграм, ні фейсбук. Тільки те, що приносять в аналітічках. Тобто вони його тримають в теплій ванні і розповідають, як його любить народ”, – розповідає один з “Слуг”.
У тому, що він не читає Facebook через порохоботів Зеленський зізнався сам в інтерв’ю “Українській правді”.
До цього Зеленський не раз давав зрозуміти журналістам, що він дуже втомлюється від роботи главою держави. Вічні скарги, що немає часу на сім’ю і сльозливі історії від Дмитра Гордона про те, як президент гриз печиво, побічно підтверджують його стан, яким користується оточення.
Місяць тому Букви писали про ситуацію з Укравтодором, коли на нараді в офісі Зеленського Олександр Кубраков поскаржився, що його утискають старі корупціонери, а президент на нього накричав і сказав, що не хоче займатися “смердючим” Укравтодором.
При цьому, сам Корнієнко запевняє, що Зеленський знав про ситуацію (з “корабельною сосною” і “бабою робочою”, – ред.) відразу ж.
- Нагадаємо, народна депутатка від “Слуги народу” Ірина Аллахвердієва повідомила, що соратники по партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія поклялися, що на брифінгу в Миколаєві не говорили нічого з опублікованого в ЗМІ.
- Директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк заявила, що публікація народного депутата Ірини Аллахвердієвої у відповідь на сексистські висловлювання лідерів “Слуги народу”, виглядає як виправдання для них.
- 24 червня Корнієнко заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївську політикиню Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
- Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос і нардеп від “Євросолідарності” Ірина Геращенко розкритикували колег по парламенту за сексистські репліки.
- Українці закликають Корнієнка та Арахамія піти у відставку.