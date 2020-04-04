Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова”.

Арахамія зазначив, що прийняття закону про банки, як і необхідність отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) – погані рішення, але їх потрібно прийняти в зв’язку з загрозою дефолту.

“Звичайно, обидва рішення загалом негативні. Знову просити гроші у МВФ, щоб знову збільшити боргові зобов’язання країни, щоб боротися з коронавірусом. Але якщо економіка сьогодні хвора, припустимо коронавірусом, то МВФ це наш апарат ШВЛ (штучної вентиляції легенів)… Давайте говорити правду. Так, це може бути погане рішення, але сьогодні це єдине вірне рішення, заради якого треба “прогнутися” і проголосувати цей закон”, – заявив Арахамія.

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Голова монобільшості зробив акцент на тому, що закон про банківську діяльність стосується не тільки “ПриватБанку”, а й інших фінустанов, які були визнані неплатоспроможними.

“Закон загалом про всі банки, він не про “ПриватБанк”. З 105 банків можна припустити, що всі 105 банкірів або власників банків України були шахраями”, – пояснив він.