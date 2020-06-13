Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запропонувала компенсувати гроші батькам учнів, які оплатили пробну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Її скасували у зв'язку з епідеміологічною ситуацією навколо епідемії коронавірусу.

Про це Кравчук написала в Facebook.

Вона нагадала, що на тлі антирекордів по захворюваності на COVID-19 кабінет міністрів прийняв рішення скасувати пробну сесію ЗНО. Її планувалося провести 15 і 17 червня.

З огляду на те, що участь в пробному ЗНО платна – в “Слузі народу” пропонують повернути гроші тим, хто його оплатив.

“Оскільки ця послуга платна, ми з колегами по фракції наполягаємо на тому, що гроші за неї потрібно компенсувати батькам абітурієнтів. Тому звертаємося до кабміну з вимогою розробити механізм повернення коштів за пробне ЗНО”, – написала нардеп.

Вона зазначила, що компенсації потрібно виплачувати з Фонду боротьби з COVID-19, погодивши це з бюджетним комітетом Верховної Ради.

Також на сайті Кабміну вже опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово “пробне”).