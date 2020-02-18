Про це розповів сьогодні на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він зазначив, що в патрулюванні зможуть брати участь представники громад, які живуть в окремих районах Донецької і Луганської областей.

“Потрібно розуміти, про що йде мова. Мова йде про представників громад, які проживають на тій території. Це не військові, це не озброєні люди – це представники тих територіальних громад, які перебувають на тій території”, – зазначив він.

Данілов запевнив, що “людей з автоматами” з “ДНР/ЛНР” там не буде.

“Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль, спільно з ОБСЄ або іншою певною структурою”, – розповів Данілов.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Напередодні подібну заяву зробив очільник МВС України Арсен Аваков в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Ми виходимо з того, що українська поліція, МВС України, українська юстиція будуть там знаходитися в повній відповідності до закону: поліцейські в повному озброєнні, вони будуть ключовими гравцями на цьому полі. Але, поважаючи перехідний період і страхи територіальних громад, ми готові допустити в спільне патрулювання людей, яких делегують ці нові громади. Ті люди, які дотичні до злочинів, ті люди, які стріляли в наших солдат, вони ніяк не будуть брати участь у таких групах, це предмет нашої принципової позиції. Дивлячись на досвід Слов’янська або Краматорська, думаю, що ці люди підуть разом із окупаційними військами”, – наголосив Аваков.

Міністр також зазначив, що мова не йде про спільне патрулювання кордонів.

“Про патрулювання кордонів мова не йде. Українська сторона не розглядала компромісні варіанти ані тоді, ані зараз. Ми розглядаємо поетапний вихід на кордон. У нас окупованого кордону достатнього багато, десь 300 з невеликим кілометрів, і ми говоримо про те, що неможливо одномоментно зайняти весь цей кордон. Можливо, ми будемо його займати в один день одну ділянку, потім другу, третю. Тут можливі якісь перехідні функції, коли одні відходять, інші приходять, але про спільний контроль кордону не йдеться. Кордон або є, або його немає, держава його контролює, або ні. Ми хочемо контролювати свій державний кордон і нам не потрібні тут ані помічники, ані порадники”, – заявив Аваков.

(На відео – з 4:00)