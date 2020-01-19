В РНБО мають намір домогтися повного з’ясування обставин катастрофи МАУ

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов написав в Facebook.
За його словами, Україна буде продовжувати роботу над тим, щоб були повністю з’ясовані обставини катастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого 8 січня в Тегерані, і покарання винних.
“Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, загиблих у страшній авіакатастрофі. Україна зазнала непоправної втрати. Але сьогодні у нас є можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі. Глибокі співчуття рідним і вічна пам’ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії та покарання винних”, – написав Данилов.
Сьогодні, 19 січня, в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з 11 тілами, в тому чіслі і екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня був збитий в небі над Тегераном.
- 8 січня згодом після зльоту з аеропорту Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Завершено ідентифікацію тіл громадян України, які загинули в катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки.
- Президент авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) Євген Дихне закликав українців долучитися до прощання з загиблими в авіакатастрофі в Ірані.