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В РНБО мають намір домогтися повного з’ясування обставин катастрофи МАУ

Україна буде домагатися повного з'ясування обставин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані і покарання винних.

Неділя, 19 січня 2020, 16:43

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов написав в Facebook.

За його словами, Україна буде продовжувати роботу над тим, щоб були повністю з’ясовані обставини катастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого 8 січня в Тегерані, і покарання винних.

“Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, загиблих у страшній авіакатастрофі. Україна зазнала непоправної втрати. Але сьогодні у нас є можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі. Глибокі співчуття рідним і вічна пам’ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії та покарання винних”, – написав Данилов.

Сьогодні, 19 січня, в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з 11 тілами, в тому чіслі і екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня був збитий в небі над Тегераном.

  • 8 січня згодом після зльоту з аеропорту Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
  • Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
  • 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
  • Завершено ідентифікацію тіл громадян України, які загинули в катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки.
  • Президент авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) Євген Дихне закликав українців долучитися до прощання з загиблими в авіакатастрофі в Ірані.
Теги: самолет МАУ, авіакатастрофа, Іран, РНБО

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