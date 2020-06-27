Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов попередив, що школам в новому навчальному році, ймовірно, доведеться продовжити роботу в дистанційному режимі.

Про це Данилов сказав на розширеній селекторній нараді з коронавірусу, яке відбулося в суботу, повідомляє пресслужба президента.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні повинні бути підготовлені відповідні технічні можливості”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів ще не прийняли рішення стосовно того, чи почнеться 1 вересня новий навчальний рік.

При цьому, в МОН продовжують удосконалювати дистанційну форму навчання, щоб, якщо буде така необхідність, використовувати її в подальшому.

У МОН, спільно з МОЗ, до кінця червня підготують додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки в закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.