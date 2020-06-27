Про це Данилов сказав на розширеній селекторній нараді з коронавірусу, яке відбулося в суботу, повідомляє пресслужба президента.
“Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні повинні бути підготовлені відповідні технічні можливості”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів ще не прийняли рішення стосовно того, чи почнеться 1 вересня новий навчальний рік.
При цьому, в МОН продовжують удосконалювати дистанційну форму навчання, щоб, якщо буде така необхідність, використовувати її в подальшому.
У МОН, спільно з МОЗ, до кінця червня підготують додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки в закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.
- Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл цього року планується до проведення з 25 червня по 17 липня. У Міністерстві освіти й науки України уже оприлюднили дати проведення основної сесії ЗНО у 2020 році.
- Міністерство освіти і науки України перенесло на місяць терміни вступної кампанії через спалах коронавірусу і карантин. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня.