Про це повідомляє пресслужба РНБО.
“На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні”, – йдеться у повідомленні.
На цій карті також наводиться інформація про лабораторно підтверджені випадки захворювання; кількість хворих; кількість тих, хто одужав, та кількість померлих у світі.
Широкої популярності вже набула карта поширення коронавірусу у світі від фахівців університету Джона Хопкінса (США). Щодня цю карту моніторять сотні тисяч людей з усього світу.
Раніше повідомлялося, що поширення коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні можна відстежувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-мапи.
- В Україні зафіксовано 549 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 69 нових випадків.