Головний ситуаційний центр України в апараті Ради національної безпеки і оборони країни створив електронну карту поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

“На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні”, – йдеться у повідомленні.

На цій карті також наводиться інформація про лабораторно підтверджені випадки захворювання; кількість хворих; кількість тих, хто одужав, та кількість померлих у світі.

Широкої популярності вже набула карта поширення коронавірусу у світі від фахівців університету Джона Хопкінса (США). Щодня цю карту моніторять сотні тисяч людей з усього світу.

Раніше повідомлялося, що поширення коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні можна відстежувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-мапи.