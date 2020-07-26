Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.
У так званому DarkNet опублікували перелік майже 3 млн сайтів, які використовують Cloudflare для захисту від DDoS та інших атак.
За даними РНБО, злитий в DarkNet перелік містить реальні IP-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак.
Серед оприлюднених адрес 45 записів з доменом “gov.ua” і понад 6,5 тисячі з доменом “ua”. Частина цих ресурсів належить об’єктам критичної інфраструктури.
Як виявили українські фахівці, частина даних щодо українських сайтів є застарілою, а частина – до сих пір актуальна. У зв’язку з цим працівники РНБО повідомили про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки.
“Спільно здійснюється оповіщення власників всіх ресурсів, IP-адреси яких були скомпрометовані в результаті витоку. Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, по можливості, оперативно змінити IP-адреси розміщення веб-ресурсів і посилити моніторинг кібератак на зазначені ресурси”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що сервіс Cloudflare надає мережеві послуги з приховування справжніх IP-адрес для пом’якшення DDoS-атак.
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