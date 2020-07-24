Сьогодні, 24 липня, в будівлі собору Святої Софії в Стамбулі пройде п’ятнична молитва вперше після повернення йому статусу мечеті.

Про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що собор буде відчинено з 10:00.

Для того, щоб запобігти переповненню людей на подвір’ї храму підготували спеціальні молитовні зони.

Також для проходу всередину встановлено 11 контрольно-пропускних пунктів, де учасники молитви проходитимуть перевірку.

Крім того, біля собору чергуватимуть понад 100 карет швидкої допомоги та санітарний вертоліт.

У зв’язку з заходами щодо запобігання поширенню коронавірусу, губернатор Стамбула Алі Ерлікая наголосив що, ті, хто планують відвідати молитовне служіння в п’ятницю, повинні мати з собою “маски для обличчя, молитовний килимок, терпіння і розуміння”.