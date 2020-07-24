Про це повідомляє Anadolu.
Зазначається, що собор буде відчинено з 10:00.
Для того, щоб запобігти переповненню людей на подвір’ї храму підготували спеціальні молитовні зони.
Також для проходу всередину встановлено 11 контрольно-пропускних пунктів, де учасники молитви проходитимуть перевірку.
Крім того, біля собору чергуватимуть понад 100 карет швидкої допомоги та санітарний вертоліт.
У зв’язку з заходами щодо запобігання поширенню коронавірусу, губернатор Стамбула Алі Ерлікая наголосив що, ті, хто планують відвідати молитовне служіння в п’ятницю, повинні мати з собою “маски для обличчя, молитовний килимок, терпіння і розуміння”.
- Нагадаємо, 10 липня Турецький суд скасував рішення уряду від 1934 року, згідно з яким собор Святої Софії був перетворений з мечеті в музей.
- Європейський союз і Греція засудили рішення Туреччини змінити статус собору Святої Софії з музею на мечеть.
- Всесвітня рада церков виступила проти зміни статусу собору Святої Софії.