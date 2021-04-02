Вночі з 2 на 3 квітня в соцмережах розповсюдили фейкове відео про нібито початок активних бойових дій у тимчасово окупованому Луганську.

Про це повідомляють #Букви.

Спершу на російських, а згодом і деяких український ресурсах в Telegram почали з’являтися дописи про нібито інтенсивний обстріл Луганська. Їх супроводжували фото низької якості, де можна побачити пожежу вдалині.

Також публікували відеоролик, що нібито підтверджує факт обстрілів. Одним з перших його розповсюдив російський пропагандист Володимир Соловйов.

Це відео містить ознаки підробки. Ймовірно, на оригінальне відео, зняте вночі, на якому видно спалах світла невідомого походження, було накладено звукову доріжку іншого відео, опублікованого на YouTube в 2015 році (взято фрагмент зі звуками вибухів, з 3 по 10 секунди).

На відео, що слугувало “донором” звуків обстрілів можна побачити власне обстріл Луганська, що, як запевняє автор, відбувся в день публікації — 13 лютого 2015 року.

Примітно, що це відео під час пошуку на YouTube за ключовими словами “обстріл Луганська” можна побачити одним з перших.

Схожість фрагментів випливає під час порівняння звукових доріжок роликів:

Зауважимо, що впродовж дня ватажки незаконних збройних формувань через власні ресурси та російські державні медіа розповсюджували неправдиву інформацію про нібито обстріли міста з боку українських військових.

Одночасно місцеві мешканці в соцмережах ввечері поширювали фото та відео ймовірної пожежі в місті.

Зокрема, вони висловлювали версії, що це горить поле. Також можна побачити твердження про ймовірний вибух будівлі. Інформації на підтвердження цих заяв, як і на підтвердження обстрілів, немає.

Штаб ООС наразі не коментує зазначені факти. Офіційна версія подій уточнюється.