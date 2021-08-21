20 серпня в Києві відкрили пам'ятник "Бронзовому капітану", який максимально схожий на нинішнього очільника Національної поліції Київщини Андрія Нєбитова. Користувачі соцмереж звернули увагу на неабияку схожість між живим і бронзовим правоохоронцями.

#Букви розібралися в ситуації.

20 серпня на сайті Головного управління Національної поліції в Київській області повідомили про відкриття пам’ятника “на честь чинних поліціянтів, які захищають життя, права і свободи громадян та охороняють державу під гаслом “Служити та захищати!”.

Скульптура поліціянта з бронзи розташована біля будівлі Міністерства закордонних справ України.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов назвав пам’ятник унікальним і розповів, що для його виготовлення знадобилося майже 180 кг бронзи. Офіційно пам’ятник назвали “Захисник”, але в народі його відразу охрестили “бронзовим капітаном”.

Під час відкриття Нєбитов зазначив, що хоче започаткувати традицію.

Ті, хто хотів потрапити до лав поліції та досягнути кар’єрних висот в правоохоронній системі – мають потерти жетон пам’ятника. Для того, аби отримати чергове звання позачергово – потриматися за погони пам’ятника. Якщо хочеться мати добрі показники в розкритті та розслідуванні злочинів – потриматися за пістолет.

Також Нєбитов порадив зробити фото з пам’ятником та поділитися ним у соцмережах, аби “почуватися в безпеці”.

Можливо, стільки прикмет та традицій Нєбитов вигадав через те, що в день відкриття пам’ятника святкував день народження.

На цьому подарунки не закінчилися. Нєбитова також вітали як “начальника УВД” на Майдані після репетиції параду. Це відео Поліція Київщини вже видалила, але користувачі соцмереж встигли зберегти.

Однак, після того, як фото пам’ятника з’явилися в Мережі – користувачі соцмереж відразу зауважили на тому, що Нєбитов схожий з героєм скульптури.

Після суспільного розголосу поліція чомусь закрила пам’ятник спеціальним наметом із власним маркуванням. А “охороняти” скульптуру поставили двох чоловіків у цивільному.

Вчора, до Дня народження голови поліції Київщини, відкрили пам’ятник, що схожий на нього. Після розголосу поліція чомусь закрила пам‘ятник наметом та поставила охорону 🤷‍♂️ pic.twitter.com/XCAWIS3ku8 — Букви (@Bykvu) August 21, 2021

Користувачі соцмереж активно відреагували на відкриття “пам’ятника Нєбитову”.

Традиційно користувачі нагадали про “пробите дно” й “нові глибини”, а самому Нєбитову порадили звернутися до лікаря.

Не обійшлося й без креативу. До прикладу, один з користувачів запропонував забетонувати Нєбитова, аби зекономити.

Також виникла теорія про те, що скульптура”бронзового капітана” – це насправді надгробок Нєбитова, який він підготував завчасно.



Цікаво, що на сторінці самого Нєбитова жодного негативного коментаря. Його “друзі” від скульптури в захваті й вітають поліціянта з днем народження.