Про це розповідають #Букви.
Згідно з сюжетом головний герой картини – віслюк на ім’я Мангу – отримав напуття від батька про те, що будь-які мрії можуть здійснитися. Мангу вирішує, що не обов’язково жити як віслюк, навіть якщо таким народився, а необхідно дивитися в майбутнє з високо піднятою головою.
І ось удача посміхається Мангу, коли в країні відбуваються вибори нового правителя. Він став главою держави. Віслюк не знає правила етикету і не розбирається в політиці, але він дуже хоче зробити свою Батьківщину великою, і щоб народ там жив добре.
“Нам потрібен народний кандидат, навіть якщо це буде віслюк”, – говорили жителі країни.
А ще в мультфільмі звучить фраза, яку дуже часто використовує Зеленський: “Дякую, дуже дякую!”
Користувачі соцмереж вже встигли охрестити мультфільм “троллінгом Зеленського”:
А хтось з сарказмом поцікавився, як такий мультфільм випустили в прокат:
Але потім користувачі стали повідомляти, що стрічку нібито зняли з прокату.
“Поки ми тут веселилися з приводу скасування прокату “Слуги народу” в Росії через хубло в ефірі, у нас скасували класний дитячий мультик – “Король Віслюк”.
Проте цей мультфільм був в прокаті у Львові два тижні:
А ось кінотеатр Бердичева (Житомирська область). Там ще на три дні є сеанси:
У Києві також два тижні в кінотеатрі Multiplex показували мультфільм про віслюка:
Ще в одному кінотеатрі Kinoman також показували цей мультфільм:
Ще в одному кінотеатрі завтра буде сеанс мультфільму:
#Буквам у кінотеатрі “Батерфляй Ультрамарин” повідомили, що прокат мультфільму у них вже закінчився.
Судячи з коментарів відвідувачів, мультфільм “нудний, дешевий, не сподобався”.