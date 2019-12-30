На початку грудня в українських кінотеатрах з'явився пакистанський мультфільм "Король Віслюк", головного героя якого в соцмережах стали порівнювати з президентом Зеленським.

Про це розповідають #Букви.

Згідно з сюжетом головний герой картини – віслюк на ім’я Мангу – отримав напуття від батька про те, що будь-які мрії можуть здійснитися. Мангу вирішує, що не обов’язково жити як віслюк, навіть якщо таким народився, а необхідно дивитися в майбутнє з високо піднятою головою.

І ось удача посміхається Мангу, коли в країні відбуваються вибори нового правителя. Він став главою держави. Віслюк не знає правила етикету і не розбирається в політиці, але він дуже хоче зробити свою Батьківщину великою, і щоб народ там жив добре.

“Нам потрібен народний кандидат, навіть якщо це буде віслюк”, – говорили жителі країни.

А ще в мультфільмі звучить фраза, яку дуже часто використовує Зеленський: “Дякую, дуже дякую!”

Користувачі соцмереж вже встигли охрестити мультфільм “троллінгом Зеленського”:

А хтось з сарказмом поцікавився, як такий мультфільм випустили в прокат:

Але потім користувачі стали повідомляти, що стрічку нібито зняли з прокату.

“Поки ми тут веселилися з приводу скасування прокату “Слуги народу” в Росії через хубло в ефірі, у нас скасували класний дитячий мультик – “Король Віслюк”.

Проте цей мультфільм був в прокаті у Львові два тижні:

А ось кінотеатр Бердичева (Житомирська область). Там ще на три дні є сеанси:

У Києві також два тижні в кінотеатрі Multiplex показували мультфільм про віслюка:

Ще в одному кінотеатрі Kinoman також показували цей мультфільм:

Ще в одному кінотеатрі завтра буде сеанс мультфільму:

#Буквам у кінотеатрі “Батерфляй Ультрамарин” повідомили, що прокат мультфільму у них вже закінчився.

Судячи з коментарів відвідувачів, мультфільм “нудний, дешевий, не сподобався”.