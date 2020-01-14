Нагадаємо, що Ігор Смілянський ще в 1995 році переїхав з батьками в США. Батьки живуть там досі, а їх син очолив в Україні Укрпошту.

Аккаунт Елли Смілянської

У своєму Facebook-акаунті вона вказала, що живе в Брукліні. У друзях у неї є Ігор син.

Перші фотографії на сторінці, які кидаються в очі, це заборонені в Україні георгіївські стрічки, а також радянська символіка і російські пропагандистські висловлювання, наприклад: Дякую бабусі і дідові за їх велику перемогу.

Є знімок Безсмертного полку, який і обурив деяких користувачів:

Але Елла Смілянська вказала, що це фото не бандерівцівнацистів:

Ще однією картинкою Смілянська вітає з Великою перемогою 9 травня”. Підпис під георгіївською стрічкою говорить: Вони врятували нас від фашистської пекла. Дякую, дід, за перемогу.

На сторінці Елли Смілянської є спільне фото з чоловіком Юхимом, яке лайкнув їх син нинішній голова Укрпошти.

Фото Ігоря Смілянського на сторінці його мами:

Акаунт Юхима Смілянського

Батько голови Укрпошти в своєму Facebook-акаунті часто публікує пости експрем’єра України Миколи Азарова:

Є публікації про Степана Бандеру, зокрема про те, що в Польщі саджатимуть у в’язницю за згадку Бандери:

А зірваний концерт Костянтина Райкіна в Одесі викликав у Юхима Смілянського обурення: Ганьба бандерівцям.

А в публікації від 27 серпня 2014 року (перший рік війни на Донбасі) батько Смілянського написав: Ви можете приєднатися до найкращої української армії, яка вбиває своїх же українських громадян, і до цих патріотів, які вбили моїх друзів в Одесі.

Пізніше сам Ігор Смілянський в коментарях до свого посту у відповідь на питання про антиукраїнську позицію своїх батьків написав, що не поділяє їх поглядів.

На його думку, кожен має свій життєвий досвід.

Я не поділяю їх погляди, але вони мають право їх мати точно так же, як і Ви, написав Смілянський.

У розслідуванні команди bihus.info говорилося, що в 2017 році Ігор Смілянський, тоді в. о. голови Укрпошти, витратив на освіту своїх двох синів 2,2 млн грн.