Нагадаємо, що Ігор Смілянський ще в 1995 році переїхав з батьками в США. Батьки живуть там досі, а їх син очолив в Україні “Укрпошту“.
Аккаунт Елли Смілянської
У своєму Facebook-акаунті вона вказала, що живе в Брукліні. У друзях у неї є Ігор – син.
Перші фотографії на сторінці, які кидаються в очі, – це заборонені в Україні георгіївські стрічки, а також радянська символіка і російські пропагандистські висловлювання, наприклад: “Дякую бабусі і дідові за їх велику перемогу“.
На сторінці Елли Смілянської є спільне фото з чоловіком Юхимом, яке “лайкнув“ їх син – нинішній голова “Укрпошти“.
Акаунт Юхима Смілянського
А в публікації від 27 серпня 2014 року (перший рік війни на Донбасі) батько Смілянського написав: “Ви можете приєднатися до найкращої української армії, яка вбиває своїх же українських громадян, і до цих патріотів, які вбили моїх друзів в Одесі“.
Пізніше сам Ігор Смілянський в коментарях до свого посту у відповідь на питання про антиукраїнську позицію своїх батьків написав, що не поділяє їх поглядів.
На його думку, “кожен має свій життєвий досвід“.
“Я не поділяю їх погляди, але вони мають право їх мати точно так же, як і Ви“, – написав Смілянський.
- Раніше повідомлялося, що зарплата голови “Укрпошти“ Ігоря Смілянського в 1,9 млн гривень в місяць і 22,8 млн гривень в рік в 2,5 рази перевищує оклад президента США Дональда Трампа.
Раніше повідомлялося, що щомісячний оклад гендиректора “Укрпошти“ Ігоря Смілянського в 2020 році становитиме майже 2 млн гривень.