Нагадаємо, що Ігор Смілянський ще в 1995 році переїхав з батьками в США. Батьки живуть там досі, а їх син очолив в Україні “Укрпошту“.

Аккаунт Елли Смілянської

У своєму Facebook-акаунті вона вказала, що живе в Брукліні. У друзях у неї є Ігор – син.

Перші фотографії на сторінці, які кидаються в очі, – це заборонені в Україні георгіївські стрічки, а також радянська символіка і російські пропагандистські висловлювання, наприклад: “Дякую бабусі і дідові за їх велику перемогу“.

Є знімок “ Безсмертного полку “ , який і обурив деяких користувачів :

Але Елла Смілянська вказала , що це фото не “ бандерівців – нацистів “ :

Ще однією картинкою Смілянська вітає з “ Великою перемогою 9 травня” . Підпис під георгіївською стрічкою говорить: “ Вони врятували нас від фашистської пекла . Дякую , дід , за перемогу “ .

На сторінці Елли Смілянської є спільне фото з чоловіком Юхимом, яке “лайкнув“ їх син – нинішній голова “Укрпошти“.

Фото Ігоря Смілянського на сторінці його мами :

Акаунт Юхима Смілянського

Батько голови “ Укрпошти “ в своєму Facebook -акаунті часто публікує пости екс – прем’єра України Миколи Азарова :

Є публікації про Степана Бандеру , зокрема про те , що в “ Польщі саджатимуть у в’язницю за згадку Бандери “ :

А зірваний концерт Костянтина Райкіна в Одесі викликав у Юхима Смілянського обурення : “ Ганьба бандерівцям “ .

А в публікації від 27 серпня 2014 року (перший рік війни на Донбасі) батько Смілянського написав: “Ви можете приєднатися до найкращої української армії, яка вбиває своїх же українських громадян, і до цих патріотів, які вбили моїх друзів в Одесі“.

Пізніше сам Ігор Смілянський в коментарях до свого посту у відповідь на питання про антиукраїнську позицію своїх батьків написав, що не поділяє їх поглядів.

На його думку, “кожен має свій життєвий досвід“.

“Я не поділяю їх погляди, але вони мають право їх мати точно так же, як і Ви“, – написав Смілянський.

У розслідуванні команди bihus.info говорилося , що в 2017 році Ігор Смілянський , тоді в . о. голови “ Укрпошти “ , витратив на освіту своїх двох синів 2,2 млн грн .