Про це повідомляють #Букви.
Так, відразу після слів Зеленського про те, що він поверне “всіх загиблих рідним і близьким” для того, щоб вони змогли “по-людськи попрощатися з ними”.
“Ми з гідністю вшануємо їх пам’ять – всі винні понесуть покарання … Україна завжди буде вас захищати, в якому кутку планети ви б не знаходилися”, – сказав президент.
І відразу після цих слів – без паузи – пустили показ шоу “95 Кварталу”, де у вступній пісні Зеленський і його команда посміхаються та співають.
Смотрите, как закончилось, и что сразу началось…
Цинизм? Не, по**изм, тк это просто бизнес.
Опубліковано Aleksandr Maistrenko Субота, 11 січня 2020 р.
Така побудова ефірної сітки обурила і розлютила українців:
- Раніше голова МЗС Вадим Пристайко, говорячи про катастрофу українського літака в Ірані, заявив, що Україна “на щастя” втратила “лише 11 людей”.