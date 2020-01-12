Користувачі соціальних мереж обурилися тому, як на каналі "1+1" після офіційної заяви президента Володимира Зеленського щодо збитого Boeing-737 компанії МАУ пустили в ефір розважальну програму "95 Кварталу".

Про це повідомляють #Букви.

Так, відразу після слів Зеленського про те, що він поверне “всіх загиблих рідним і близьким” для того, щоб вони змогли “по-людськи попрощатися з ними”.

“Ми з гідністю вшануємо їх пам’ять – всі винні понесуть покарання … Україна завжди буде вас захищати, в якому кутку планети ви б не знаходилися”, – сказав президент.

І відразу після цих слів – без паузи – пустили показ шоу “95 Кварталу”, де у вступній пісні Зеленський і його команда посміхаються та співають.

Смотрите, как закончилось, и что сразу началось…

Цинизм? Не, по**изм, тк это просто бизнес. Опубліковано Aleksandr Maistrenko Субота, 11 січня 2020 р.

Така побудова ефірної сітки обурила і розлютила українців: