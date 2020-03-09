Лідер сомалійського угрупування "Аш-Шабааб", за голову якого пропонували нагороду 5 мільйонів доларів, був убитий минулого місяця в результаті авіаударів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з повідомленням державного радіо Сомалі, опублікованому пізно ввечері в суботу, Башир Мохамед Махамуд був керівником операцій “Аш-Шабааб” і був убитий під час американського авіаудару 22 лютого в районі Саків району Джуба на півдні Сомалі.

Махамуд іноді використовував псевдонім Башир Кургааб.

Махамуд був відповідальний за серію нападів на військові бази національної армії Сомалі.

З 2008 року “Аш-Шабааб” воює за те, щоб повалити центральний уряд Сомалі та встановити своє власне правління, засноване на суворому тлумаченні законів шаріату.