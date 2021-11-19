Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Вона додала, що ця інформація є фейковою. А офіційний механізм того, як реалізуватиметься програма з надання 1 тисячі гривень, буде репрезентований згодом Міністерством охорони здоров’я.

Також чиновниця розповіла подробиці, як поширювалися фейки.

“Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто її поширює та в яких цілях”, — сказала Карчевич.

Вона додала, що СБУ останніми днями фіксує ознаки старту нової атаки з проросійського боку на систему охорони здоров’я, тому саме безпека даних та розповсюдження лише правдивої інформації наразі є основними пріоритетами роботи МОЗ.