Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.
Вона додала, що ця інформація є фейковою. А офіційний механізм того, як реалізуватиметься програма з надання 1 тисячі гривень, буде репрезентований згодом Міністерством охорони здоров’я.
Також чиновниця розповіла подробиці, як поширювалися фейки.
“Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто її поширює та в яких цілях”, — сказала Карчевич.
Вона додала, що СБУ останніми днями фіксує ознаки старту нової атаки з проросійського боку на систему охорони здоров’я, тому саме безпека даних та розповсюдження лише правдивої інформації наразі є основними пріоритетами роботи МОЗ.
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