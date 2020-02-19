У четвер, 20 лютого, в Генеральній асамблеї ООН відбудуться дебати щодо тимчасово окупованих територій в Україні. Це наступний крок після обговорення питання на Радбезі ООН.

Про це в Facebook повідомив прес-секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він назвав скликання російською делегацією Ради Безпеки ООН – “пострілом собі в ногу”.

“Наратив про те, що Росія не є стороною Мінських домовленостей, а тому не зобов’язана їх виконувати, ніхто не підтримав”, – написав Ніколенко.

У той же час, він зазначив, що під час засідання представники інших делегацій нагадали Росії про те, хто почав збройний конфлікт на території України і окупував частину української території. Також звучали репліки про події в Дебальцево, збитий літак МН17, видачу паспортів в Луганській і Донецькій областях, неконтрольовану ділянку кордону між Україною і Росією, атаку біля Золотого з використанням забороненого озброєння.

Зокрема, заяви в підтримку суверенітету і територіальної цілісності України зробили делегації США, Німеччини, Великобританії, Естонії, Франції, Індонезії та Бельгії.

“Наша делегація дала чітко зрозуміти: Україна хоче миру, але свого не віддасть. Ілюзій немає. Боротьба триває на всіх фронтах. Військовому, інформаційному, дипломатичному.

Наступний раунд в стінах ООН вже незабаром – дебати Генеральної Асамблеї щодо тимчасово окупованих територій у четвер, 20 лютого. Там будемо говорити не лише про Донбас, але й про Крим”, – написав Ніколенко.