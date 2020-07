Відео опублікували на сторінці SpaceX в Twitter.

Після того як всі багаторазові частини ракети-носія Falcon 9 повернулися на Землю, їх знову використовують у майбутніх запусках компанії.

Наприклад, перша багаторазова частина ракети Falcon 9, яка 20 липня допомогла вивести на орбіту Землі перший військовий супутник зв’язку Південної Кореї, повернулася на Землю за 8 хвилин 40 секунд після запуску з космодрому на мисі Канаверел (штат Флорида, США).

Videos of yesterday’s catch of both fairing halves pic.twitter.com/yzTDFzlulL

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh

— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020