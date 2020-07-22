Відео опублікували на сторінці SpaceX в Twitter.

Після того як всі багаторазові частини ракети-носія Falcon 9 повернулися на Землю, їх знову використовують у майбутніх запусках компанії.

Наприклад, перша багаторазова частина ракети Falcon 9, яка 20 липня допомогла вивести на орбіту Землі перший військовий супутник зв’язку Південної Кореї, повернулася на Землю за 8 хвилин 40 секунд після запуску з космодрому на мисі Канаверел (штат Флорида, США).

Вона ж 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. На космодром вона повернулася 3 червня.

Засновник компанії Ілон Маск написав з цього приводу, що обидві частини вдалося “зловити” кораблям компанії.

  • Астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен, які прилетіли на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, розповіли, чим займалися перший тиждень.