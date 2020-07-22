Відео опублікували на сторінці SpaceX в Twitter.
Після того як всі багаторазові частини ракети-носія Falcon 9 повернулися на Землю, їх знову використовують у майбутніх запусках компанії.
Наприклад, перша багаторазова частина ракети Falcon 9, яка 20 липня допомогла вивести на орбіту Землі перший військовий супутник зв’язку Південної Кореї, повернулася на Землю за 8 хвилин 40 секунд після запуску з космодрому на мисі Канаверел (штат Флорида, США).
Videos of yesterday’s catch of both fairing halves pic.twitter.com/yzTDFzlulL
— SpaceX (@SpaceX) July 21, 2020
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh
— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020
Watch Falcon 9 launch ANASIS-II → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/iYHJZnZobv
— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020
Вона ж 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. На космодром вона повернулася 3 червня.
Засновник компанії Ілон Маск написав з цього приводу, що обидві частини вдалося “зловити” кораблям компанії.
- 30 травня американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).
- Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.
- Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Crew Dragon здійснив успішне автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).
- Астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен, які прилетіли на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, розповіли, чим займалися перший тиждень.