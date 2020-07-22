У компанії SpaceX показали, як на Землю повертаються обтічники носової частини ракети-носія Falcon 9.

Відео опублікували на сторінці SpaceX в Twitter.

Після того як всі багаторазові частини ракети-носія Falcon 9 повернулися на Землю, їх знову використовують у майбутніх запусках компанії.

Наприклад, перша багаторазова частина ракети Falcon 9, яка 20 липня допомогла вивести на орбіту Землі перший військовий супутник зв’язку Південної Кореї, повернулася на Землю за 8 хвилин 40 секунд після запуску з космодрому на мисі Канаверел (штат Флорида, США).

Videos of yesterday’s catch of both fairing halves pic.twitter.com/yzTDFzlulL — SpaceX (@SpaceX) July 21, 2020

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Вона ж 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію. На космодром вона повернулася 3 червня.

Засновник компанії Ілон Маск написав з цього приводу, що обидві частини вдалося “зловити” кораблям компанії.

30 травня американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).

Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.

Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Crew Dragon здійснив успішне автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).