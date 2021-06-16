В компанії SpaceX допускають, що в липні не буде тестового польоту гігантської системи Starship. Тестовий запуск потрібен був для екологічної оцінки ризиків польоту. В залежності від отриманих результатів ракету доопрацюють, або ж Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало б процес видачі ліцензії на орбітальний запуск.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Поки що в компанії не можуть закінчити ракету до початку липня. Тобто доведеться перенести тестовий запуск.

До цього компанія провела кілька тестових польотів прототипів космічного корабля Starship.

Тестовий запуск – це так звані “стрибки”, під час яких апарати летять на кілька кілометрів над землею, а потім вертикально повертаються. Тільки один з такий тестовий політ з п’яти закінчився успішно.

Запланований тестовий політ має відбутися не пізніше 20 грудня 2021 року.

До цього генеральний директор Ілон Маск підтвердив, що перший орбітальний запуск відбудеться 1 липня.

Аби відбувся орбітальний запуск, потрібно встановити аналогічний космічний корабель Starship зверху так званого пришвидчувача. Тобто в майбутньому система Starship складатиметься з верхньої частини разом з ракетним прискорювачем Super Heavy.

🚨 ORBITAL LAUNCH TOWER SEGMENT STACKED! Yesterday SpaceX used the LR11350 crane to stack the fourth section of the orbital launch tower. Once fully completed, it’ll be the largest structure in South Texas! 📸@StarshipGazer #SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/SVh600LOoN — TankWatchers (@WatchersTank) June 14, 2021

В компанії від коментарів відмовилися, але інсайдери стверджують, що запуск планувалося здійснити 9 липня.

За інформацією від Маска, SpaceX продовжує збирати перший надважкий прискорювач на своїх об’єктах в Південному Техасі.

Stacking Super Heavy Aft Section pic.twitter.com/itydacQ4hM — Elon Musk, the 2nd (@elonmusk) June 15, 2021

У фінальній версії космічного корабля Starship буде шість ракетних двигунів. Це дасть ракеті понад 16 млн тяги. Це фактично у два рази більше, ніж в ракети НАСА Saturn V, яка доставила астронавтів на Місяць.