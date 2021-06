Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Поки що в компанії не можуть закінчити ракету до початку липня. Тобто доведеться перенести тестовий запуск.

До цього компанія провела кілька тестових польотів прототипів космічного корабля Starship.

Тестовий запуск – це так звані “стрибки”, під час яких апарати летять на кілька кілометрів над землею, а потім вертикально повертаються. Тільки один з такий тестовий політ з п’яти закінчився успішно.

Запланований тестовий політ має відбутися не пізніше 20 грудня 2021 року.

До цього генеральний директор Ілон Маск підтвердив, що перший орбітальний запуск відбудеться 1 липня.

Аби відбувся орбітальний запуск, потрібно встановити аналогічний космічний корабель Starship зверху так званого пришвидчувача. Тобто в майбутньому система Starship складатиметься з верхньої частини разом з ракетним прискорювачем Super Heavy.

